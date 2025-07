Antonelli retrocesso, è ufficiale: tifosi a pezzi

La decisione è brutale, il pilota italiano sarà a pezzi. Sicuramente, non si aspettava una “punizione” così dura…

Quanto accaduto in Austria tra Kimi Antonelli e Max Verstappen non poteva non avere conseguenze. Il contatto tra i due piloti, questa volta causato dall’italiano, ha infatti pregiudicato gara e mondiale dell’olandese e, benché il pilota dei Paesi Bassi abbia “perdonato” con molta facilità per i suoi standard il campioncino nostrano, non potevano non seguire provvedimenti seri.

Il pilota italiano sta facendo un mondiale davvero interessante. I riflettori di tutto il mondo sono puntati su di lui e soprattutto, la stampa italiana spera che possa essere un degno erede di piloti come Trulli o Fisichella o perfino che possa riportare l’Italia ai vertici del mondiale con il suo nome. E’ troppo tempo che un italiano non si impone nel mondo del motorsport a questi livelli.

Purtroppo, dopo il bel podio in Canada, Antonelli ha avuto questo piccolo incidente di percorso, colpendo l’auto di Verstappen. Se la squadra tedesca Mercedes non sembra aver colpevolizzato più di tanto il pilota italiano, la FIA non ha potuto fare altro che prendere i dovuti provvedimenti per penalizzare l’atleta. Del resto, dura lex sed lex.

Antonelli, la penalità più dura del previsto

La decisione della FIA è arrivata e non è stata presa a cuor leggero. Il pilota ha causato un incidente, comportamento considerato tra i più gravi per i regolamenti vigenti, al punto che Verstappen stesso si era preso una penalità in Spagna per aver fatto qualcosa di simile con il compagno di squadra di Antonelli, George Russel, ed ora ne pagherà lo scotto.

Oltre ai due punti di penalità sulla super licenza, i primi della carriera di Kimi il pilota italiano dovrà anche partire tre posti indietro sulla griglia a Silverstone, prossimo appuntamento del calendario, rispetto a quanto fatto in qualifica. Un ben deficit da recuperare che Antonelli può solo sperare di riuscire a compensare con qualche ritiro o sfruttando al massimo le prestazioni della propria W-16.

Un piccolo peccato di inesperienza punito duramente, ma le regole sono regole. Questo è ancora un mondiale di rodaggio per Kimi che ha già stupito in positivo. Possiamo solo sperare che questo errore di percorso non lo porti a perdere concentrazione o peggio ancora, a sentirsi in qualche modo meno competitivo dei colleghi. E’ il momento di guardare il futuro.