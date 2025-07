Lecce, Kouassi è a Lecce: oggi e domani visite mediche

Christ-Owen Kouassi sarà un nuovo difensore centrale del Lecce. L’operazione chiusa nei giorni scorsi da Pantaleo Corvino porterà il giocatore classe 2003 a vestire la maglia giallorossa. Il calciatore è già di fatto un calciatore della formazione salentina, ma è arrivato solamente oggi in città. Kouassi svolgerà le visite mediche tra la giornata di oggi e quella di domani. Gli accertamenti medici saranno l’ultimo passaggio formale prima del trasferimento definitivo al Lecce.

Il difensore ivoriano, con passaporto francese arriva al Lecce dalla formazione transalpina dello Stade Lavallois, dove è cresciuto e si è formato calcisticamente. Si tratta di un acquisto low-cost come da tradizione per il Lecce: 500 mila euro, più bonus per un massimo di un milione di costo totale del cartellino del giocatore nativo della capitale francese, Parigi.