Pedullà: “Juventus, altre conferme su David! E la famosa strategia di Osimhen…”

Jonathan David è sempre più vicino alla Juventus. Ieri Alfredo Pedullà ne parlava così:

Diversi giorni fa – e in più occasioni – abbiamo scritto che per la Juve sarebbe stato il caso di accelerare dopo i proficui contatti con Jonathan David che raccontiamo in esclusiva da mesi. La Juve sta andando avanti sempre più con forza per il il canadese dopo aver trovato un accordo sull’ingaggio da 6 milioni più un paio di bonus a stagione. Ma attenzione perché, come più volte svelato, Osimhen sarebbe voluto entrare nel periodo della clausola libero da qualsiasi impegno e in quel periodo ci siamo entrati. Proprio il 24 maggio scorso avevamo scritto che la Juve avrebbe potuto pensare di due fare due attaccanti top (i nomi fatti erano proprio quelli di Osimhen, già segnalato lo scorso febbraio in chiave bianconera, e David) in presenza di una situazione da chiarire e ancora aperta per Kolo Muani. Ma due attaccanti forti la Juve dovrà prenderli…

