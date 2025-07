Salernitana, l’ex direttore sportivo Valentini in esclusiva a SI: “Lotta salvezza falsata”

L’ex direttore sportivo della Salernitana, Marco Valentini ha parlato in esclusiva a Sportitalia circa l’ultimo campionato di Serie B e nello specifico sulla retrocessione della Salernitana, sua ex squadra: “Salernitana? Eravamo in ascesa, lo stop dei playout ci ha penalizzati. Il Campionato è stato falsato, non auguro a nessuno ciò che è successo a noi. Il playout con il Frosinone andava giocato subito. Mi chiedo ancora come mai il VAR non sia intervenuto in Salernitana-Sampdoria. Doveri? Non vedo la malafede nell’arbitro, ma sul VAR mi vengono i dubbi. All’intervallo con la Sampdoria i ragazzi non volevano più rientrare in campo. Eravamo sotto 1-0, li abbiamo convinti a provarci. Sul gol nostro il VAR è intervenuto, il fallo su Soriano vorrei sapere chi ritiene che non è rigore“.