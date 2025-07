Schumacher, l’addio commuove: la notizia più triste

Una drammatica scomparsa che nessuno si aspettava. Il legame con la Formula Uno e il più grande di tutti.

Il mondo dello sport, di qualsiasi disciplina stiamo parlando ma in particolare se si parla di quelle motoristiche, è composto da tantissime figure, non soltanto dai piloti che scendono in pista ogni giorno sfidando la sorte – e rischiando grosso – per emozionare i fans e per portare a casa una gloria eterna che non termina certo quando scompaiono da questo mondo.

Chi più di Michael Schumacher, uno dei piloti più titolati della storia, ha conseguito quella gloria? Il campione tedesco ha trionfato per sette volte, alla fine di un mondiale iridato, due volte con la Benetton di Briatore, una scuderia che oggi non esiste più e cinque con la Ferrari di Montezemolo, un team che sembra aver perso quella voglia e fame di vittorie che aveva in quegli anni.

In pista si sente molto la mancanza del pilota tedesco, certo, ma anche i suoi fans sono decisamente rattristati dal fatto che non possono nemmeno incontrarlo in giro dopo il famoso incidente che ha messo la parola fine – almeno per ora – alla sua vita pubblica da star. Senza alcune figure che ne hanno narrato le gesta, forse, la fama di Schumi non sarebbe nemmeno la stessa…

La penna che ha descritto Schumacher ci lascia, un vero dramma…

Tra i tanti cronisti che hanno narrato le imprese dei grandi campioni del motorsport, ce n’è uno che sarà per sempre legato alla figura di Schumacher e che partecipa senza ombra di dubbio alla sua gloria, una storia illustre che resterà per sempre una pagina bellissima del motorsport e che questa persona ha scritto con caparbietà e grande talento.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Raffaele Dalla Vite ci ha lasciato ad 88 anni, privandoci della possibilità di leggere o sentire ancora i racconti di quella grande epoca del motorsport da parte sua. Dalla Vite aveva raccontato sullo storico giornale italiano le grandi imprese di Schumi e della Ferrari quando ancora non erano i social network ed i cellulari a costituire il fulcro dell’informazione sportiva italiana.

Il giornalista non si era limitato a “narrare” la storia ma era entrato a farne parte: con Schumi aveva un rapporto di vera amicizia, al punto che lo aiutò ad imparare l’italiano, una lingua ostica per un tedesco da apprendere. Ma chi meglio di un cronista poteva insegnargliela? Dalla Vite ha scritto di tanti campioni, incluse star come Zico e anche di Serie A parlando dei grandi trionfi della Juve. Ma per noi appassionati di motori, resterà per sempre legato ad un’era bellissima e irripetibile. E ci mancherà tanto.