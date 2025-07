Europei femminili 2025, Belgio-Italia: le Azzurre vinceranno all’esordio?

L’Italia di Andrea Soncin è pronta all’esordio nei Campionati Europei femminili 2025. Il torneo, che si sta svolgendo in Svizzera, vede la partecipazione di 16 nazionali, divise in quattro gironi. Le Azzurre sono state inserite nel gruppo B, che prevede la presenza di Spagna, Portogallo e Belgio. Proprio contro il Belgio, l’Italia esordirà questa sera, alle ore 18, presso lo Stade de Tourbillon di Sion.

Considerando il gruppo particolarmente ostico, è fondamentale che l’Italia parta con il piede giusto. Le ragazze di Soncin hanno vinto un girone di qualificazione molto duro, davanti Olanda, Norvegia e Finlandia, e ciò deve far acquisire loro sicurezza nei propri mezzi. Ricordiamo che l’Italia non è mai riuscita a vincere un Europeo: i migliori piazzamenti risalgono al 1993 e al 1997, in finale.

Di certo, le ultime gare disputate contro la compagine belga non sono state memorabili per le Azzurre. Basti pensare al fatto che quest’ultime abbiano perso le ultime tre gare disputate contro le menzionate avversarie. Ad Euro 2022, la sconfitta contro il Belgio fu, difatti, decisiva per l’eliminazione alla fase a gironi. Stavolta, l’Italia è pronta ad una rivincita: su Planetwin365, il successo di Girelli e compagne è bancato 1,80; su Unibet 1,74 e su WilliamHill 1,76. Molto allettante la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”: parliamo di ben 2,75 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill e Betclic la stessa giocata è a 2,48.

Da segnalare anche la quota della giocata “Over 1,5 Ospite”, ipotizzando che l’Italia realizzi almeno due reti durante la partita: parliamo di 1,75 volte la posta su Planetwin365; su Unibet la stessa giocata è a 1,71 e su Betclic 1,72. A prescindere da tutto, si potrebbe immaginare una gara ricca di gol: segnaliamo l’Over 2,5 finale, su Planetwin365 proposto a 1,75; su Betclic 1,70 e su Unibet 1,68.

La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, giocata “Goal”, è bancata 1,65 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Unibet, mentre su WilliamHill la quota è di 1,66. Tra i risultati esatti, da considerare il 3-1 in favore dell’Italia: la quota è di 14 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Unibet si parla di 12,50.