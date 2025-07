Musetti, ribaltone nella classifica ATP: novità assurda

Lorenzo Musetti si presentava a Wimbledon con grandi ambizioni, ma l’infortunio patito nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz aveva già minato la sua condizione.

La rinuncia al Queen’s per concentrarsi sul recupero non è bastata: al debutto sull’erba londinese il campione toscano ha dovuto incassare un’amara eliminazione ad opera del georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6‑2, 4‑6, 7‑5, 6‑1. Una partita che non ammette attenuanti, figlia di una preparazione fisica in ritardo, e che si inserisce in un torneo ricco di sorprese – basti pensare all’inatteso ko di Alexander Zverev, eliminato da Ryder Knewkner. Un risultato che, però, pesa non solo sul piano emotivo, ma soprattutto su quello numerico.

Musetti infatti arrivava a Church Road forte di 4.140 punti ATP, frutto del fantastico percorso nel 2024 che lo aveva portato ai quarti di Wimbledon. Ma quest’anno, fermandosi al primo turno, il carrarino porta a casa soli 10 punti. Un salasso che lo lascia con un saldo negativo di 790 punti e una soglia di 3.350. Un colpo pesante alla sua classifica, che adesso rischia di sconvolgere un equilibrio conquistato tra fatica e talento.

Classifica in bilico: Musetti rischia l’uscita dalla top‑10

Quel che rende il ko di Musetti ancora più significativo è il brusco calo in classifica: da numero 6 del mondo, il tennista azzurro è retrocesso provvisoriamente al settimo posto con 3.350 punti, a una manciata da Novak Djokovic, che si attesta a quota 3.340 con la vittoria al primo turno. Un sorpasso simbolico, ma soprattutto psicologico, che testimonia la fragilità della sua situazione. Sebbene il danese Holger Rune sia già fuori da Wimbledon ed è rimasto dietro di pochi punti, il vero pericolo viene dalla rincorsa di Ben Shelton, che con una semifinale potrebbe avvicinarsi pericolosamente, e di Frances Tiafoe, in grado di risalire rapidamente la graduatoria fino a 3.730 punti. Il russo Andrey Rublev completerebbe l’elenco dei rivali in agguato, a patto di arrivare ai quarti, mentre Alex de Minaur e Tommy Paul potrebbero ambire a superare Musetti solo grazie a un’ottima performance sull’erba.

Nonostante ciò, l’exploit clamoroso va escluso: per scalzare Lorenzo dalla top‑10 servirebbe una finale, ma sarebbe una vera e propria impresa di circuito slam. Serve infatti un inizio di torneo straordinario da parte di almeno uno o due di questi tennisti. Il responso definitivo arriverà solo il 14 luglio, quando l’ATP aggiornerà ufficialmente le classifiche post-Wimbledon. A quel punto sapremo se il carrarino conserverà la sua posizione tra i primi dieci o se dovrà affrontare un’altra rincorsa nei tornei estivi. Ma la certezza è che la cambiale da 790 punti peserà necessariamente sul suo cammino.