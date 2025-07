Valentino Rossi, c’è il grande ritorno: annuncio a sorpresa

Valentino Rossi fa sempre parlare di sé, anche dopo il ritiro dalla MotoGP avvenuto nel 2021 a Valencia: ecco perché, questa volta.

Valentino Rossi è stato e rimane tuttora una figura chiave del motociclismo. Nove volte campione del mondo, nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto risultati straordinari, e infatti l’unico che nel motomondiale può essere considerato al suo livello per talento, costanza e successo (se non migliore) è Marc Marquez.

Il Dottore può davvero andare fiero di ciò che ha agguantato nel corso della sua lunga carriera, anche nel 2025, anche se il merito non è soltanto suo.

Dopo oltre 20 anni nel motorsport, non si può considerare merito soltanto di una persona i tanti successi ottenuti. E infatti, sono molte le figure che hanno contribuito a portarlo in alto. Una in particolare, che adesso dovrebbe fare finalmente ritorno, e lo sappiamo grazie a un annuncio davvero straordinario.

Graditissimo ritorno: i dettagli

Mauro Noccioli, da oltre 40 anni una delle figure di riferimento del motociclismo, a fine 2024 si è riavvicinato al paddock della Superbike attraverso il supporto a petronas MIE Honda in Supersport. Parliamo dell’uomo che è stato fondamentale nello sviluppo tecnico dell’Aprilia, e grazie alla sua esperienza ha permesso anche a Valentino Rossi di emergere come la grande promessa del motociclismo.

Ma il lavoro di Noccioli non si è limitato al Dottore, dato che ha collaborato anche con fuoriclasse come Max Biaggi e Loris Capirossi. Negli ultimi dieci anni, è diventato responsabile tecnico di Dominique Aegerter in Moto2 con il team MV Agusta Forward. Pur avendo lavorato quasi sempre all’interno del motomondiale, ha fatto importanti esperienze anche in Superbike, in più ha agito da capotecnico del progetto Aprilia RSV4 SBK tra il 2015 e il 2016.

E adesso? Ha spiegato ai microfoni di Corsedimoto di cosa si occupa in Supersport: “Mi do da fare soprattutto sulla moto di Syarifuddin Azman, con il quale l’obiettivo principale è qualificarsi. Credo che anche con la vecchia CBR600 si potrebbero ottenere risultati migliori senza investire molto, lavorandoci su. Spero di riuscire a portare un po’ della mia esperienza pure in Supersport, come avevo fatto in 125 o 250″. Insomma, Mauro Noccioli si dà ancora da fare all’interno del motociclismo, perché non è mai troppo tardi per continuare a godersi quella che è la sua passione più grande. Da professionista enorme quale è, certo, ma pur sempre appassionato della categoria che gli ha dato tanto e che in cambio a ricevuto la stessa moneta.