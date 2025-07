Verstappen, svolta pazzesca: il sedile è libero

E’ la domanda che tutti si facevano a inizio campionato. Ormai non è più una questione di “se” accadrà ma solo di quando…

Il calendario di Formula Uno più lungo che si sia mai visto si avvicina al giro di boa, con l’appuntamento di Silverstone che segnerà la metà del campionato, la cui conclusone è prevista per dicembre. Nonostante manchino parecchie gare, la situazione in classifica appare già ben delineata con McLaren che, salvo miracoli, pare ormai imprendibile e le altre costrette a rincorrere.

Mentre le gare continuano, le trattative tra scuderie dietro le quinte continuano, delineando quelli che saranno gli equilibri del prossimo anno con i team principal che preparano il terreno per i rinnovi, gli svincoli e gli scambi. Come accade nel calciomercato italiano, anche in questo periodo Vasseur, Wolff e compagni stanno guardando alla situazione delle rispettive squadre capendo chi potrebbe occupare i sedili il prossimo anno.

La più grande incognita pesa sulla testa di Max Verstappen che testate come Fanpage e Mowag danno già praticamente per ingaggiato da Mercedes il prossimo anno. Tre piloti, però, non possono correre in un singolo campionato e bisognerebbe nel caso che si facesse spazio all’olandese. La squadra tedesca ha già le idee chiare.

Max, sarà lui a fargli spazio!

Con la lotta per il titolo che appare ancora aperta, è difficile prevedere il futuro. Questo è infatti nelle esperte mani dei piloti che con prestazioni eccellenti potrebbero finire per stravolgere quanto previsto dalle scuderie negli ultimi gran premi. Ad esempio, davvero Verstappen potrebbe lasciare Red Bull se riuscisse ad agguantare in rimonta il quinto titolo iridato?

Si dice convinto di vedere uno spiraglio per Max in Mercedes anche Jacques Villeneuve, campione nel 1997 con Williams che, pur riconoscendo la grande abilità di George Russel in questo campionato, non lo vede come una presenza fissa nel team di Wolff. Infatti, il canadese ha riflettuto attentamente sull’unica mossa sensata che il manager potrebbe fare se si aprisse una possibilità per portare Verstappen nella sua squadra.

“Kimi non andrà da nessuna parte. Quindi, c’è un posto. Se Verstappen dovesse andare in Mercedes, prenderebbe il sedile di Russell, non su quello di Antonelli. Una gara non fa la differenza” è l’analisi dell’esperto pilota canadese. La prova? Russel aspetta ancora il rinnovo con il contratto in scadenza a fine 2025 e il fatto che per il suo ingaggio si parli di una cifra record di ben 35 milioni, lascia pensare che se servissero liquidi per portare Max in Mercedes, rinunciare al suo ingaggio sarebbe la scelta più saggia.