Tutto facile per Jannik Sinner al secondo turno di Wimbledon: il tennista altoatesino ha piegato in scioltezza l’australiano Aleksandar Vukic in tre set: 6-1, 6-1, 6-3, volando così al terzo turno del torneo. Vittoria in scioltezza per Sinner, in un confronto che non è davvero mai stato in discussione.

Vukic, che si trova al 93esimo posto del ranking Atp, al primo turno aveva incontrato il taiwanese Tseng, superandolo nel giro di quattro set.