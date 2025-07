Calhanoglu, resti o parti? “Ora o mai più” al Galatasaray. Ma quando inizia la trattativa?

“Ora o mai più al Galatasaray”. Così avrebbe detto Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, in un virgolettato riportato dalla testata turca Milliyet, dove il centrocampista ribadisce una volta di più quanto ormai senta che il suo ciclo in nerazzurro sia arrivato alla conclusione. Ma di proposte concrete ancora non ne sono arrivate, sebbene comunque Calhanoglu abbia a più riprese mostrato segnali d’addio, ancora prima delle dichiarazioni di Lautaro.

L’Inter continua a chiedere almeno 30 milioni di euro, mentre il Galatasaray non ha ancora approcciato ufficialmente il giocatore. La richiesta del club nerazzurro non si smuove, restano da capire le prossime mosse che verranno adoperate in un senso o nell’altro.