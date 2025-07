Leclerc e Vasseur insieme fuori dalla Ferrari: l’annuncio

Non era solo un rapporto lavorativo a quanto pare. Incredibile quanto accaduto con Leclerc e Vasseur in queste ore.

Mai come quest’anno in casa Ferrari a nemmeno metà stagione si è iniziato a parlare di addii, licenziamenti e trasferimenti con così tanta insistenza. Le prestazioni della squadra se paragonate alle aspettative di inizio campionato sportivo sono state così deludenti che lo stesso Lewis Hamilton ha affermato senza tanti giri di parole che Ferrari dovrebbe guardare già al 2026 e ai cambi di regolamento che cambieranno lo sport, come sta facendo Mercedes per esempio.

Ovviamente, quando le cose vanno male, i primi ad essere messi al centro del mirino delle critiche sono coloro che ricoprono figure dirigenziali nella squadra. Non a caso Frederic Vasseur è sempre sulla bocca dei cronisti che, a torto o ragione, non credono riceverà il rinnovo il prossimo anno. Poi, c’è la figura di Charles Leclerc, pilota che solo quattro anni fa ha potuto lottare per il titolo e forse, si sente frustrato da questa situazione di continua stasi in Ferrari.

I due membri del team di Ferrari sono già con un piede fuori dalla squadra, per decisione loro o di Elkann? Difficile dirlo ma una cosa la sappiamo con certezza: anche “fuori” dal team, il loro rapporto è saldo. Tanto che di recente, la stampa ha registrato qualcosa di molto interessante sul team principal francese e sul talentoso pilota di Monaco…

Leclerc e Vasseur lo fanno anche fuori

Stando a Formula Passion i due membri del team Ferrari avrebbero iniziato a collaborare anche fuori dal team ma, ovviamente, non si tratta assolutamente di un tradimento di qualche tipo. Infatti, il ramo di affari in cui i due si sono “buttati” assieme collaborando come hanno fatto nel mondo delle corse è legato a ben altro tipo di “corse”, ossia quella contro il mercato azionario.

Stando alle indiscrezioni, i due avrebbero investito infatti in SWI Group, una società con base a Ginevra operante nel settore finanziario ed immobiliare. Leclerc è di recente entrato come membro del Gruppo azionario in un ruolo che la stampa non ha specificato. Una curiosità? Nella governance strategica dell’azienda, troviamo proprio il numero uno di Ferrari ossia Vasseur!

Insomma, i due membri della squadra Ferrari…fanno squadra anche fuori dalle corse. Sarebbe bello che questa intesa si traducesse in una maggiore coesione del gruppo anche in pista, visti i momenti di tensione a cui abbiamo assistito tra gli ingegneri di pista ed i piloti quest’anno. In ogni caso, è una notizia interessante che sicuramente coglie di sorpresa molti fans delle corse!