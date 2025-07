Pedullà: “Noa Lang e Beukema al Napoli, mancano solo gli annunci”

Noa Lang e Sam Beukema sono sempre più vicini al Napoli. Ecco le ultime da parte di Alfredo Pedullà: “Noa Lang e Beukema al Napoli: siamo in pieno countdown e mancano solo gli annunci. Per Noa Lang la svolta risale a domenica 22 giugno quando vi avevamo svelato la riapertura a sorpresa dei dialoghi con il PSV e gli agenti con la volontà di arrivare fino in fondo. Valutazione di 30 milioni, nelle ultime ore si è lavorato soprattutto suo bonus, fondamentale la volontà dell’attaccante esterno. Esattamente come è stata fondamentale la volontà di Sam Beukema, in pista dal 13 marzo come svelato in esclusiva: a quei tempi solo l’Inter veniva accostata al forte difensore centrale olia esse, il Napoli invece aveva giocato di anticipo. Un lungo corteggiamento che va solo formalizzato, nei giorni scorsi vi avevamo svelato anche la cifra giusta per chiudere, circa 30 milioni”.

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Ricci al Milan. Per Lookman sondaggio dell’Atletico

Il calciomercato entra nel vivo: secondo giorno ufficiale del calciomercato estivo 2025 e le trattative iniziano a decollare nell’universo calcistico mondiale. Il racconto di SPORTITALIA.