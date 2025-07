Polonara emoziona l’Italia: quella foto tocca il cuore di tutti

Un messaggio di speranza di Achille Polonara: il cestista combatte la sua battaglia più grande con il sorriso

Un messaggio per i suoi tifosi in un momento molto delicato per la sua vita. Combattente in campo e fuori, Achille Polonara, cestista italiano in forza alla Virtus Segafredo Bologna, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si mostra sorridente mentre si sottopone alle cure per la leucemia mieloide che lo ha colpito.

L’ala grande nata ad Ancona ha annunciato la sua malattia al pubblico lo scorso 16 giugno, in concomitanza con il suo ricovero all’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Da subito tutto il mondo del basket e non solo si è stretto intorno all’atleta, sostenendolo e inviando messaggi di solidarietà e amore.

Polonara, il guerriero non si ferma: “Sarà tosta, ma sono pronto a lottare”

L’ex Saski Baskonia, Fenerbahçe e Dinamo Sassari tra le altre è ora volato in Spagna, precisamente a Valencia, dove potrà sottoporsi a cure più specifiche e idonee per la sua condizione. Proprio dal suo letto di ospedale in terra iberica, il giocatore ha voluto lanciare un messaggio tramite il proprio profilo Instagram personale. “Sarà un periodo tosto, difficile, insopportabile, ecc… Ma l’importante è che abbiamo iniziato, non vedevo l’ora. Grazie per il supporto infinito da tutti! Combatterò, resisterò e ANDRÀ TUTTO BENE!”.

Questo il pensiero che Polonara ha voluto condividere con i suoi seguaci, accompagnato da un selfie in cui si ritrae sorridente, mentre si sottopone alla terapia. Un modo per rinfrancare gli animi di tutti coloro i quali sono in apprensione per le sue condizioni. Il numero 33 ha già dimostrato di essere un combattente nato.

Nell’ottobre 2023 infatti, ha dovuto affrontare una battaglia contro un tumore ai testicoli, scoperto grazie ad un controllo antidoping. Dopo un lungo percorso fatto di interventi, cure e riabilitazione, nel dicembre dello stesso anno l’atleta ha poi annunciato di aver sconfitto la malattia, tornando addirittura in campo per la fine della stagione.

Ora si apre una nuova sfida, forse la più delicata e importante, da affrontare come sempre con il sorriso sulle labbra e con quella forza silenziosa che ha sempre dimostrato, dentro e fuori dal campo. Una sfida che Achille affronterà circondato dall’amore della sua famiglia, dal calore dei compagni e dall’affetto instancabile dei tifosi, che non lo hanno mai lasciato solo. Perché stavolta non si tratta solo di sport: è la partita della vita, il canestro più importante, quello che vale più di ogni altro trofeo.