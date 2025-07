Ultim’ora Wimbledon, terribile infortunio: deve ritirarsi

Il fascino di Wimbledon non sta solo nella sua storia ultracentenaria, nell’erba curata al millimetro o nel rigore del dress code bianco. Ogni edizione dello Slam londinese è un concentrato di pathos, rivelazioni e rovesci del destino.

E quella del 2025 non fa eccezione. Sono bastati pochi giorni di gioco per sparigliare gerarchie consolidate e riscrivere scenari inattesi. L’eliminazione precoce di Alexander Zverev, sconfitto in maniera sorprendente da Riderknech, ha segnato una prima frattura nel tabellone ATP. Ancora più amaro l’epilogo per Lorenzo Musetti, apparso spento e condizionato fisicamente dopo il forfait al Queen’s, e costretto a lasciare il torneo già al primo turno per mano di Basilashvili.

Non se la passa meglio il circuito femminile: Coco Gauff, una delle favorite per la vittoria finale, ha salutato Londra con largo anticipo, superata da una Yastremska in stato di grazia. Anche tra i superstiti, le difficoltà non mancano. Ne sa qualcosa Novak Djokovic, che nel suo debutto ha dovuto ricorrere al medical time-out per un malessere gastrico che lo ha debilitato a lungo, prima di riuscire a superare l’ostacolo Muller. L’età avanza, e pure un campione del calibro del serbo, sette volte re a Wimbledon, deve ora fare i conti con i segnali del fisico. Eppure, tra emozioni e incertezze, nulla aveva preparato il pubblico al dramma sportivo vissuto da una giovane promessa del tennis tedesco: Ella Seidel.

Il buco che rovina un sogno: Ella Seidel lascia Wimbledon

Nel match del primo turno contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, sul campo n.14 dell’All England Club, è accaduto qualcosa di surreale. Ella Seidel, 20 anni, già salita alla ribalta per i suoi progressi nel circuito e attualmente numero 109 al mondo, si è infortunata in modo rocambolesco. Era sotto 3-2 nel secondo set, dopo aver perso il primo per 6-3, quando rincorrendo un pallonetto ha messo malamente il piede destro in una buca sul fondo del campo. L’erba, evidentemente non perfettamente ricoperta dalla base del tabellone di bordo campo, ha ceduto sotto il peso della tennista tedesca, causando una torsione innaturale della caviglia.

Le immagini del suo crollo sul terreno, tra dolore e incredulità, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Nonostante l’intervento immediato dei medici, la distorsione si è rivelata troppo grave per permetterle di proseguire. Il ritiro è stato inevitabile. Una decisione dolorosa anche sul piano economico: Seidel ha perso la possibilità di incassare il premio previsto per il secondo turno – una differenza di circa 39.000 euro – ma ha comunque potuto contare sui 77.000 garantiti dall’accesso al tabellone principale. Sui social, la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Molti tifosi hanno puntato il dito contro l’organizzazione di Wimbledon, colpevole, secondo numerosi commentatori, di non aver garantito una superficie di gioco all’altezza del prestigio del torneo. Alcuni parlano addirittura di azione legale, ritenendo l’incidente evitabile. Intanto per Ella Seidel, considerata in patria una delle promesse più brillanti della nuova generazione tedesca, si tratta di uno stop che fa male.