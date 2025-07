Juventus: ecco chi è Jonathan David, il nuovo centravanti bianconero

Damien Comolli batte finalmente un colpo. Dopo quasi un mese alla guida della Juventus, il DG (che in attesa di un DS, ha assunto anche la gestione del calciomercato) è vicino a mettere a segno il primo colpo. E ovviamente, arriva dalla Ligue1, Jonathan David è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’accordo, secondo le indiscrezioni, era stato raggiunto nella notte italiana, subito dopo la gara contro il Real Madrid a Miami. Il canadese, in uscita a parametro zero dal Lille, avrebbe detto sì da tempo alla Signora, ma a rallentare l’operazione sarebbero state le commissioni richieste dall’entourage.

Alla fine, anche gli agenti avrebbero ceduto, accontentando la volontà del giocatore di vestire il bianconero. L’attaccante classe 2000 guadagnerà 6 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, per un totale potenziale di 8 milioni annui.

Chi è Jonathan David

Arrivato in Europa, al Genk, con le stigmate del nuovo prodigio del calcio nord americano, David è uno dei migliori prodotti di quella parte del mondo, a livello calcistico. Nato negli Stati Uniti, ma a tutti gli effetti canadese, David è un centravanti moderno. È in possesso di una grande fisicità, ma non è altissimo, anzi. Solo 178 centimetri, forse un limite per la Serie A. M quel che conta è la forza, dirompente di cui è in possesso nelle gambe e soprattutto il fiuto del gol. Nel suo bagaglio non c’è il colpo di testa, ma ha l’istinto del killer e in area di rigore sa sempre come colpire nel modo giusto. Nell’ultima stagione, infatti, ha dimostrato tutto il suo potenziale con 25 gol e ben 12 assist.

La rapidità di esecuzione è quella del grande centravanti. Se la statura non è da centravanti di altissimo livello, la velocità quella sì. Lo sa bene proprio la Juventus bruciata, in Champions League contro il Lille, proprio da un suo perfetto attacco della profondità, servito alla grande all’altra stella dei francesi Zhegrova. Ora un’altra stellina, Yildiz con la quale trovare l’intesa il più velocemente possibile nel 3-4-2-1 di Igor Tudor.