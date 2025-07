Ennesima batosta per Hamilton: tutta colpa della Ferrari

Lewis Hamilton non ha molta scelta durante la prossima gara. O lo fa ora, o sarà tutto finito.

I numerosi record del pilota Lewis Hamilton, uomo che passerà alla storia come uno dei migliori piloti di Formula Uno se non per le sue pure abilità alla guida, almeno per i risultati ottenuti, sono sempre più lontani. Gli anni d’oro in Mercedes sembrano quasi un miraggio se paragonati ad una prima stagione in Ferrari che si spera possa presto essere bilanciata da un’altra annata ad alti livelli, magari nel 2026 con un’auto nuova figlia di nuove regole FIA.

Lewis ha messo insieme numerosi primati, per esempio, vanta il maggior numero di vittorie in carriera in F1, ben 103, o il maggior numero di pole position ottenute, in tutto 104. Poi, ci sono ancora altri primati come il numero di podi, fissato ad un impressionante 197. Tutto questo senza contare i 7 titoli iridati ottenuti prima con McLaren e poi con la Mercedes di Toto Wolff.

La brutta stagione che abbiamo visto fin qui può incidere sul passato e su questi primati? Assolutamente si, dato che Lewis rischia di perdere uno dei primati più importanti, al GP di Silverstone, a meno che non riesca a rimettere in carreggiata la sua vettura e a trovare la forza di fare un miracolo. Del resto, finché non scenderà in pista, non possiamo sapere come andrà a finire.

Lewis, serve un miracolo

Se escludiamo lo Sprint in Cina, Hamilton non ha praticamente mai portato un risultato degno della sua reputazione a casa quest’anno: il podio? Mai nemmeno sfiorato, con Charles Leclerc che è stato l’unico pilota Ferrari a riuscirci e Lewis che non ha inciso sotto questo aspetto nemmeno in gare come Montecarlo o Montreal, dove le McLaren erano svantaggiate o addirittura fuori causa e avrebbe potuto approfittare della situazione.

Lewis in carriera è sempre riuscito a fare qualcosa a Silverstone, ossia arrivare a podio. Lo ha fatto fin dal 2014, per undici edizioni consecutive in uno dei primati più incredibili e longevi della Formula Uno intera. Il rischio? Considerando come è andata la stagione, è facile prevedere che Lewis non ci riuscirà quest’anno, anche se, a onor del vero, tutto può succedere in pista.

Dopo le dure parole del connazionale Bernie Ecclestone che ha detto di non pensare che Lewis abbia le carte giuste per portarsi a casa un ottavo mondiale, sarebbe un bel colpo di orgoglio per Hamilton riuscire quando meno a non perdere questo primato. Tuttavia, l’impresa non è per niente facile e possiamo solo immaginare quanta pressione abbia ora addosso il nostro beniamino. Ma è qui che si vedono i campioni…