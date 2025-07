Inter, ufficiale l’arrivo di Bonny

L’Inter ha annunciato l’acquisto definitivo di Ange‑Yoan Bonny dal Parma, siglando un contratto fino al 2029. L’affare, del valore di circa 23 M€ più bonus (fino a 25 M€ complessivi), prevede per il giovane francese un ingaggio di 2 M€ annui.

La carriera di Bonny

Nato ad Aubervilliers il 25 ottobre 2003, da origini ivoriane, Bonny vinse in giovanissima età (Tours, Châteauroux) il debutto in Ligue 2 nel 2020, segnando il suo primo gol pro con Châteauroux.

Nel 2021 il trasferimento al Parma in Serie B: dopo un periodo in Primavera, 13 presenze in Primavera 2 senza reti nella prima stagione. Nel 2022/23, riscatta l’attaccante con 5 gol e 6 assist, contribuendo alla promozione in Serie A.

Nella stagione 2024/25 Bonny esplode in Serie A: premiato Man of the Match contro la Fiorentina, segna la sua prima rete in massima serie contro il Napoli. Chiude con 6 gol in 37 presenze, mostrando fisico, velocità e abilità tecniche.

All’Inter, Bonny ritrova Cristian Chivu, suo allenatore al Parma. Diventa il 26° francese della storia nerazzurra e incarna il profilo di centravanti moderno – fisico, tecnico, versatile – perfetto per il progetto di Milano.