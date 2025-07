L’Inter cambia volto: tra partenze, conferme e nuovi arrivi: sarà un mercato creativo

L’Inter cambierà volto. Lo impone la necessità di voltare pagina al termine di una stagione oggettivamente estenuante, che non ha portato gioie ai colori nerazzurri in nessuna delle competizioni che il Biscione ha disputato. Vicini al successo in tre competizioni, ma senza mai raggiungere il gradino più alto del podio. Dopo il Mondiale per Club sono salite all’onore della cronaca le dichiarazioni di Lautaro Martinez, che ha di fatto accompagnato alla porta coloro che non credono più nel nuovo progetto. Messaggi indiretti che Marotta ha trasformato in diretti, citando Hakan Calhanoglu come destinatario.

I nomi in ballo

Ma in questi giorni si parla di altri giocatori, tra i quali Dumfries, Frattesi, Sommer (richiesto dal Galatasaray?), per i quali potrebbero esserci movimenti di mercato entro la prima metà del mese di luglio. A stretto giro di posta ci si aspetta dunque qualche novità, anche perché le mosse di mercato dell’Inter dovranno giocoforza essere creative.

Il percorso di Chivu è appena iniziato con il Mondiale per Club, e come ha detto Mourinho a Sky, ci si aspetta una transizione da giocatore forte ad allenatore davvero bravo: “È uno dei miei bambini – la premessa affettuosa dello Special One -. Ha imparato dalla sua esperienza. che è stata enorme. Ma ora è diverso: una cosa è essere un grande giocatore, una è essere un grande allenatore. Speriamo riesca a fare questa transizione. Lui ama l’Inter, l’Inter ama lui. E’ un ragazzo fantastico, che ha voglia, coraggio e personalità. L’unica cosa che mi auguro è che non vinca il Triplete. Può vincere Champions, scudetto… Io sono egoista. Mi piacerebbe che l’Inter rivincesse la Champions, mai il Triplete“.