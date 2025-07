Lutto tremendo, altro incidente mortale: “Sorriso eterno”

Un triste destino ha colpito una giovane promessa dello sport internazionale, gettando nel dolore tutto il mondo delle derivate di serie.

Era un talento emergente, un pilota destinato a grandi traguardi: appena ventenne, già protagonista in categorie internazionali e nazionali, dotato di un sorriso contagioso e di una passione travolgente che faceva sperare in luminose stagioni da protagonisti. Cresciuto sin da bambino sule due ruote, era salito sul podio più volte, con una determinazione rara e una luce negli occhi che ne annunciava un futuro ricco di emozioni.

Chi lo conosceva ne apprezzava la semplicità e la genuinità: un ragazzo concreto, legato alla famiglia e al circuito come pochi, capace di sedurre il pubblico non solo con i suoi tempi sul giro, ma con un carisma fuori dal comune. Quella di mercoledì era stata una giornata come tante altre: appuntamento alla pista, prove in vista di un weekend importante. Ma la sorte, purtroppo, ha deciso diversamente.

Muore in pista dopo un incidente: Borja Gomez aveva solo 20 anni

Si chiamava Borja Gomez, era spagnolo e stava correndo sul circuito di Magny‑Cours durante le prove dell’Europeo Stock600, valide come warm‑up per il FIM Junior GP. Già leader nel campionato Stock internazionale e nel campionato spagnolo di Superbike, Borja si era cimentato anche nel Mondiale Supersport e aveva esordito in Moto2 con il team Fantic, ottenendo un 12° posto a Valencia. Purtroppo, un drammatico incidente lo ha strappato alla vita. Le prime ricostruzioni parlano di una caduta multipla, forse causata da una pozza d’olio che avrebbe fatto perdere aderenza alle moto, coinvolgendo diversi piloti. È stato trasportato d’urgenza al centro medico del circuito, ma le gravi lesioni riportate hanno reso inevitabile il tragico epilogo.

Il team Laglisse, per cui correva, ha confermato la scomparsa con un comunicato ufficiale: “Al di là del suo eccezionale talento di pilota, ricorderemo Borja come la grande persona che era. La sua simpatia e il suo sorriso saranno eterni, lo porteremo sempre nei nostri cuori”. Le immagini del ragazzo in sella, il casco, il numero e la maglia ora restano un ricordo struggente. Magny‑Cours piange un campione già maturo nei propositi e nei numeri, capace di emozionare sugli spalti e di attirare attenzioni anche nella Mondiale. A soli 20 anni, Borja lascia una scia di commozione: era una promessa mantenuta a metà, un simbolo di dedizione, talento e passione per le due ruote, ricordato oggi con il cuore spezzato da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e da chi lo seguiva incollato al traguardo.