Ultim’ora Alex Zanardi, commozione per tutti i tifosi

Per migliaia di sportivi, e non solo, Alex Zanardi rappresenta molto più di un campione: è un simbolo di determinazione, resilienza e speranza.

Chiunque abbia seguito le sue imprese, dalle imprese automobilistiche ai trionfi paralimpici, lo ricorda come un uomo dal sorriso contagioso e dalla volontà indomita. Oggi, anche chi non vive di sport quotidianamente resta in attesa di vederlo di nuovo, magari in un’intervista o legato a una foto in cui sorride sereno. La cruda realtà, però, impone un’altra verità: Zanardi continua a confrontarsi con sfide enormi, tanto personali quanto fisiche. Ma il suo spirito non si è mai spento, anzi ha generato un’eredità potente e concreta.

Oltre ai suoi libri, che fungono da guida per molte giovani generazioni, Zanardi ha lasciato segni indelebili anche nel mondo dello sport paralimpico. La sua capacità di trasformare l’avversità in slancio motivazionale ha reso possibili iniziative capaci di unire intere comunità: percorsi inclusivi, eventi che superano divisioni e portano l’entusiasmo nelle strade di città e paesi. In particolare, Obiettivo Tricolore nasce proprio da questa visione: è un progetto che va oltre la competizione, perché parla di identità, condivisione e speranza. La sua idea non è la solita staffetta: è l’abbraccio ideale tra una nazione che prova a rialzarsi e chi, in sella a una handbike o una carrozzina, dimostra che la disabilità non è affanno, ma possibilità.

Obiettivo Tricolore: la staffetta che unisce l’Italia nel segno di Zanardi

Domenica 21 settembre prenderà il via da Gallipoli la quinta edizione di Obiettivo Tricolore, l’iniziativa nata nel 2020 per avvicinare il Paese dopo il lockdown. Dopo l’anno di stop legato agli impegni paralimpici post‑Parigi 2024, la staffetta riparte con una missione chiara: attraversare l’Italia da sud a nord, in 23 tappe, coprendo circa 1.790 chilometri e 18.640 metri di dislivello, fino al traguardo fissato il 10 ottobre a Trento, in occasione del Festival dello Sport. Saranno 70 gli atleti coinvolti, protagonisti di una scommessa con sé stessi e con i luoghi attraversati.

La flotta di handbike, biciclette e carrozzine olimpiche sarà nutrita da nomi di spicco nel panorama paralimpico, come Ana Maria Vitelaru (medaglia di bronzo ad handbike a Parigi), il ciclista ipovedente Federico Andreoli, la paraciclista Giulia Ruffato e il campione europeo 2024 Davide Cortini. L’edizione di quest’anno aggiunge al percorso tradizionale un’iniezione di sfida: nelle ‘tappe challenge’ gli atleti affronteranno percorsi ultradistance, come i 400 km da Matera a Villetta Barrea, mentre le salite del Passo della Futa e del Passo Rolle metteranno alla prova fiato e gambe come vere bike climb. Con un tocco inedito: la tappa di triathlon sprint sul Lago Trasimeno, ennesimo banco di prova per resistenza e coordinazione. In molte tappe saranno allestiti villaggi sportivi aperti al pubblico: momenti di incontro, prove e testimonianze. Si potrà scoprire il paraciclismo e conoscere direttamente gli atleti di Obiettivo 3, fondazione voluta da Zanardi nel 2017 per scoprire e sostenere talenti paralimpici.