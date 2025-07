Verstappen, è una mazzata: annuncio tristissimo

Sembrava a portata di mano, invece il pilota olandese vede svanire tutto. Una brutta batosta, anche per gli appassionati.

Non c’è niente di più triste, in Formula Uno, di arrivare a tanto così da un obiettivo, piccolo o grande che sia, e vederselo svanire tra le mani. Lo sanno i grandi piloti che hanno provato in tutti i modi a vincere un titolo senza mai riuscirci – come Stirling Moss – ma anche le squadre ed i tifosi delle stesse che per anni hanno sognato di avere nel loro team il loro beniamino per poi vedere sfumare tutto al momento della firma del contratto.

Di recente, si è parlato molto dei possibili trasferimenti nelle squadre di Formula Uno per il prossimo anno. Il più sensazionale potrebbe essere l’approdo di Max Verstappen, quattro volte campione del mondo e sicuramente pilota più forte del mondo in questo momento, alla scuderia di Mercedes che dal prossimo anno, con la W17, prevede di stravolgere la stagione grazie al nuovo regolamento.

Il pilota olandese ha lasciato qualche indizio che fa presagire questa possibilità. Ad esempio, chi ha notato il fatto che il campione abbia preso fin troppo con filosofia l’incidente con Kimi Antonelli, viziato da un errore di quest’ultimo che gli ha fatto buttare l’ultima gara. Come se i due fossero destinati a diventare compagni di squadra, in futuro.

Verstappen, sogno sfumato: parla il suo mentore

Da quando si è iniziato a vociferare di questo presunto passaggio di Max Verstappen in Mercedes Red Bull non aveva commentato le notizie. Fino ad ora. Si, perché Helmut Marko, ex pilota professionista, mentore di Max e pure consulente sportivo presso la squadra di Milton Keynes ci ha tenuto a fare ordine nella questione, spezzando i sogni di tanti fans della squadra Mercedes.

Stando all’ex atleta, non solo Verstappen non avrebbe nessuna intenzione di trasferirsi nella squadra di Toto Wolff ma non potrebbe nemmeno farlo legalmente: “Continuano a tornare le stesse domande e noi continuiamo a dare le stesse risposte, dato che nulla è cambiato, inizia a diventare snervante”, afferma senza tanti giri di parole il dirigente della squadra austriaca.

Stando a Marko, la clausola che lega Verstappen fino al 2028 alla sua squadra è un vincolo che non si può spezzare. A meno che il pilota non arrivi fuori dalla top tre a fine anno, ovviamente, cosa che però Marko esclude tassativamente: “Max non ha firmato per Mercedes, non potrebbe nemmeno farlo”, conclude bruscamente il dirigente. Che dire, sembra una sentenza definitiva.