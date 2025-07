Dramma in MotoGP, infortunio terribile: pilota KO

Continua la mattanza di piloti in MotoGP di questa stagione, anche lui si è fatto male. E’ una cosa seria, ecco quante gare dovrà saltare.

La stagione 2025 passerà con tutta probabilità alla storia come una delle più spietate nei confronti dei piloti in gara. Ogni team sta facendo i suoi bei conti con infortuni pesanti, a volte evitabili, a volte davvero sfortunati. Finora, sono andati “fuori” dall’elenco dei piloti che le squadre possono schierare nomi di rilievo come Alex Marquez – frattura della mano – Jorge Martin – frattura di diverse costole – ed ora anche un altro pilota.

Certo, farsi male in uno sport in cui si va così veloci a bordo di veicoli così poco stabili rispetto ad un’auto è davvero facile, tuttavia, alcuni infortuni sono più brutti di altri, alcune cadute lasciano segni più pesanti di altre ma, soprattutto, quando ci sono di mezzo le articolazioni – con legamenti e tendini che sono a mani basse le strutture più sensibili e difficili da recuperare del nostro corpo – la situazione si aggrava.

Quando poi il pilota non si fa nemmeno male nel corso di una gara ufficiale, motivo per cui generalmente gli allenatori professionisti consigliano loro di limitare le attività sportive non direttamente legate al campionato in corso, non c’è nemmeno la consolazione del tifoso che può pensare che l’infortunio abbia avuto un senso. Questo pilota, ha davvero avuto molta sfortuna.

Addio al ginocchio, quanto starà fuori

Il pilota thailandese Somkiat Chantra del team LCR Honda si è infortunato al ginocchio durante una sessione di allenamento in enduro condotta in Spagna e adesso, è a rischio lungo stop come successo ai colleghi citati poco fa. Sicuramente, l’atleta dovrà già fermarsi perché il bollettino medico non è stato affatto incoraggiante.

Nel bollettino dei medici spagnoli si legge infatti: “E’ confermato che Somkiat ha subito una lesione al legamento collaterale laterale del ginocchio destro e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, programmato per martedì 8 luglio presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona”. Una pratica che terrà Chantra fuori dai GP di Germania e Repubblica Ceca nel migliore dei casi.

Con un solo punto e la 24esima posizione su 26 in classifica piloti, non è che Chantra si stesse comunque giocando il titolo ma rimane l’amarezza ed il costo economico per il suo team che ora dovrà sostituirlo. Inoltre, infortuni a legamenti come il collaterale oltre ad essere dolorosi sono anche molto pericolosi e possono compromettere l’intera stagione di un pilota. Auguriamogli quindi una buona ripresa.