Juventus, c’è un Koopmeiners da rilanciare

Mentre in casa Juventus si continua a cercare una soluzione per Dusan Vlahovic e nel frattempo si mette pressione al serbo con l’arrivo di Jonathan David, c’è un altro caso “deludente” da affrontare. I bianconeri continuano a credere in Teun Koopmeiners, ma la fiducia incondizionata è finita. Dopo una stagione deludente, segnata da infortuni e da un rendimento sotto le aspettative, il centrocampista olandese è chiamato a riscattarsi già dalla preparazione estiva.

Un acquisto deludente

Acquistato come il colpo di punta dell’ultima campagna di mercato, Koopmeiners non è mai riuscito a imporsi: una frattura alle costole e il problema al tendine e la discontinuità collettiva della squadra ne hanno limitato il rendimento, rendendolo un oggetto misterioso nel contesto bianconero.

Thiago Motta lo ha difeso inizialmente, salvo poi preferirgli elementi più affidabili sul piano fisico. Neanche con Tudor è arrivata la svolta, anche se l’attuale tecnico ha impostato un percorso mirato per riportarlo al meglio. Il Mondiale, disputato in tono minore, ha confermato i dubbi sulla sua condizione.

Koopmeiners-Juventus, operazione rilancio

Ora, però, le scuse sono finite. L’idea di Tudor è chiara: rilanciare Koopmeiners sulla trequarti in un ruolo simile a quello occupato dall’olandese con la maglia dell’Atalanta e. da Conceiçao negli USA. Queste settimane di vacanza saranno decisive. Dopo i problemi extra campo relativi al calciomercato, ora è il momento per l’olandese di dimostrare di poter essere davvero centrale nel progetto Juventus. Dopo le vacanze, i bianconeri sperano di trovare un giocatore rinato.