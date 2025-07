Stangata Hamilton, addio a Silvertsone: c’è solo una soluzione

La star Hamiton scende a Silverstone con un obiettivo preciso nel mirino, ma la situazione pare già compromessa. Cosa potrebbe fare.

La stagione del famoso pluricampione Lewis Hamilton si avvicina al GP forse più importante per tantissimi motivi per l’atleta britannico. Il Gran Premio di Silverstone, quello “di casa” per il pilota nonché un tracciato su cui l’inglese ha sempre fatto vedere performance di livello anche nei suoi anni più opachi è una tappa fondamentale, un appuntamento a cui non ci si può presentare fuori forma come accaduto in altri circuiti.

Infatti, oltre la fiducia di team e tifosi, il pilota inglese va a giocarsi un singolare primato: è dal 2014 che Hamilton non scende mai oltre il terzo gradino del podio nel suo gran premio cittadino dove ha sempre portato a casa un risultato dal terzo posto in poi. Mai come quest’anno tale record molto importante anche per l’autostima del pilota è stato messo a repentaglio.

Se già le prestazioni viste finora – viziate anche dalla sfortuna come quando ha investito una marmotta entrata in pista – non hanno entusiasmato, ora Hamilton rischia pure di partire già con una penalità che renderebbe la scalata ai primi tre posti quasi impossibile, escludendo ritiri. Insomma, l’orizzonte è nero e al campione inglese restano davvero poche opzioni.

Penalità ad Hamilton ed otto piloti: i fatti

La regola che spaventa Hamilton ma anche Leclerc, Russel, Sainz, Alonso, Stroll, Tsunoda, Antonelli e Bearman è quella che stabilisce un limite legale ai componenti che si possono sostituire su un motore in una singola stagione. Tutti questi piloti, compresi purtroppo i due “Ferraristi”, sono a rischio penalità se dovessero cambiare anche un solo altro componente.

In poche parole ora non si può sbagliare più niente e bisogna sperare che in qualifica vada tutto liscio, che i motori reggano o, ancora meglio con un po’ di sana cattiveria sportiva, che siano i rivali a incappare nella penalità mentre Lewis e Charles continuano a correre senza apportare modifiche alla power unit. Solo così Hamilton può continuare a sperare nel mantenimento del primato e, perché no, in una vittoria inaspettata.

Più volte le regole in Formula Uno hanno contribuito a ribaltare una stagione che sembrava già scritta. Abbiamo anche un Verstappen che rischia di essere sospeso per una gara – manca un punto – quindi Lewis sicuramente non è l’unico a rischio né il pilota con più da perdere per questa gara. Da tifosi di Ferrari, proviamo a pensare positivo…