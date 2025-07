Tamberi, decisione storica: annuncio sorprendente

Nel panorama dell’atletica mondiale Gianmarco Tamberi rappresenta un’icona e come tutte le icone si è trovato a prendere una decisione storica.

Campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 e detentore di numerosi titoli europei e mondiali, ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper risorgere anche dopo le sfide più dure, a partire da un infortunio che sembrava potergli precludere la gloria. Ora, con un occhio già proiettato verso Los Angeles 2028, il suo cammino appare chiaro: riconfermarsi ai massimi livelli globali e scrivere un nuovo capitolo memorabile nella sua storia agonistica.

Il suo record personale di 2,39 m – ottenuto nel 2016 – e i numerosi podi a livello internazionale sono la base di un curriculum che fa onore al nostro movimento atletico. Ma Tamberi non si limita a parlare solo di prestazioni e numeri: ciò che lo rende unico è la passione che mette in ogni salto, la capacità di coinvolgere il pubblico e il desiderio di rinascita. Fisicamente e mentalmente, il suo ritorno in pedana è stato segnato da ostacoli non da poco: interventi chirurgici, mesi passati a combattere con il ginocchio, schemi riabilitativi serrati. Eppure, ha sempre ripreso la rincorsa con la stessa determinazione, alimentata dalla fiducia dei tifosi e dalla sfida a superare se stesso. Il 2025 rappresenta per Tamberi una tappa fondamentale: recuperare la condizione olimpica, ma anche ritrovare quella consapevolezza che solo una gara con pubblico e tensione agonistica può restituire.

Dal salto in alto al salto digitale: la scelta di Tamberi

Ora Gianmarco Tamberi compie un nuovo passo nel suo percorso: apre il suo canale YouTube personale (@gianmarcotamberi92), un diario pubblico che va al di là della pista. Da ieri, gli appassionati potranno accedere a contenuti inediti e video emozionali, ma la vera notizia è il racconto senza filtri della sua gara al Golden Gala – evento che ha rappresentato un banco di prova cruciale dopo nove mesi lontano dai riflettori.

Nel primo video, Tamberi racconta a cuore aperto quel primo salto “a due e dodici metri”: un risultato che, al netto di tre soli allenamenti tecnici, poteva sembrare impossibile. E invece, “l’ho saltato”, confessa con la voce in sottofondo del pubblico. Nonostante l’obiettivo di due e venti non sia arrivato, il rammarico si è dissolto non appena si è girato verso gli spalti. “Mi avvicino al pubblico e quella delusione svanisce. È un rapporto vero, concreto, tangibile. Sono andato per stare vicino alle mie persone. E ho fatto un pieno pazzesco”. Nel video, Tamberi parla anche delle infiltrazioni, del dolore e della fatica mentale: “Non ero in forma, ma loro potevano regalarmi tanta emozione, tanta forza, tanta energia”. Parole che non solo descrivono un test agonistico, ma raccontano il percorso interiore di un atleta che fa del coraggio e della sincerità il proprio cavallo di battaglia.