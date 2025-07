Clausole, che intrighi! Le scadenze di Thuram, Dumfries e Osimhen mettono i brividi

Il capitolo delle clausole è consistente e potrebbe regalare sorprese relativamente ad alcuni profili internazionali, il cui futuro è in bilico, o quantomeno incerto. Oggi, a mezzanotte, scadrà ufficialmente la clausola rescissoria inserita nel contratto di Marcus Thuram dal valore di 85 milioni di euro. Da domani, chi vorrà ingaggiare l’attaccante francese dovrà contrattare il prezzo del suo cartellino con l’Inter, che sarà libera di fissarlo alla cifra che riterrà più opportuna.

L’attaccante francese, autore di una stagione in chiaroscuro, deve ricaricare le batterie in vista della prossima stagione agli ordini di Chivu. Dopo la frecciatina di Lautaro Martinez, riferita indirettamente a tutti coloro che hanno posizionato alcuni tasselli dubbiosi sul progetto futuro del Biscione, Thuram ha invertito nel giro di poche ore la tendenza social. Dal like al post polemico di Calhanoglu al benvenuto esplosivo di Bonny: Tikus vuole continuare a lasciare il segno in nerazzurro.

Capitolo Dumfries

Per capire il futuro di Denzel Dumfries bisognerà attendere il 15 luglio, giorno in cui arriverà la scadenza della clausola da 25 milioni di euro valida per l’estero. Sull’esterno olandese pare esserci l’interessamento del Barcellona, ma non solo: nelle scorse ore si è parlato di un possibile abboccamento del Manchester City, che potrebbe essere particolarmente interessato all’esterno olandese, che potrebbe finire con l’ex rivale e compagno di nazionale Reijnders. Dal 16 luglio, giorno successivo alla scadenza della clausola, il prezzo di Dumfries potrebbe raddoppiare. Nel caso in cui l’olandese partisse lasciando il Biscione, ecco che l’Inter potrebbe fiondarsi su Dodo della Fiorentina.

Osimhen, quale futuro?

Si è discusso tanto, forse fin troppo, del futuro di Victor Osimhen. Dagli interessamenti di Juventus e Al Hilal, passando per PSG e altri club. Il nigeriano pare voler continuare a giocare al Galatasaray, ma il Napoli non fa sconti: per acquistarlo non servirà un accordo e occorrerà presentarsi dal club partenopeo con i 75 milioni di euro utili ad accendere la clausola rescissoria.

Osimhen ha rifiutato le folli proposte provenienti dal calcio saudita, e adesso che ha definito le proprie volontà, dovrà attendere l’offerta turca al Napoli. E non è escluso che il suo futuro possa essere in compagnia di Hakan Calhanoglu, anche lui corteggiato dal Gala.

Clausole e scadenze temporali. Gli intrighi mettono i brividi lungo la schiena dei tifosi. Che rischiano di dover salutare anticipatamente i propri beniamini a causa di vincoli contrattuali.