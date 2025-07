ESCLUSIVA SI Camara, sondaggi di club turchi: i dettagli

Sirene anche dalla Turchia per il centrocampista Drissa Camara svincolato dal Parma. Sondaggi concreti da parte di Kasimpasa e Kocaelispor. In passato anche il Trabzonspor aveva manifestato interesse. Valutazioni in corso da parte del ragazzo, che ha anche altre proposte.



Le caratteristiche tecniche di Camara

Noto per le sue qualità come centrocampista, Camara è apprezzato per la sua capacità di recuperare palloni, la dinamicità e la versatilità in campo. Camara contribuisce sia alla fase difensiva che a quella offensiva della squadra, portando energia e presenza nel centrocampo del Parma. Adesso nel suo futuro ci potrebbe essere la Turchia.



Nato in Guinea, Camara ha dimostrato fin dai suoi esordi di possedere una grande capacità di recuperare palloni e di impostare il gioco, caratteristiche fondamentali per il ruolo di centrocampista. Con la sua presenza in campo, Camara contribuisce sia alla fase difensiva che a quella offensiva, spesso fungendo da raccordo tra la linea difensiva e gli attaccanti.

La sua capacità di leggere le situazioni di gioco e di intervenire con tempestività lo hanno reso un elemento prezioso per il Parma, soprattutto nelle stagioni recenti. Oltre alle qualità tecniche, Camara si distingue anche per la sua determinazione e il suo spirito di squadra, caratteristiche che lo rendono un leader silenzioso in campo. La sua versatilità e il suo impegno costante sono stati fondamentali per il progetto del Parma, che punta a risalire la classifica e a tornare ai livelli che merita.