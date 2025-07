ESCLUSIVA SI Sampdoria e Palermo pensano a Zanon: i dettagli

Sampdoria e Palermo stanno cercando rinforzi e pensano all’esterno destro Zanon, in forza alla Carrarese. Lo riferisce Gianluigi Longari. Ben differente la situazione di blucerchiati e rosanero: se per i liguri non è ancora nota la pianificazione societaria, molto diversi sono gli obiettivi del Palermo targato Pippo Inzaghi. La promozione in Serie A rappresenta la volontà del City Group, che farà di tutto.



Gli obiettivi del Palermo

Gli obiettivi del Palermo Calcio sono di tornare a competere ai massimi livelli del calcio italiano, puntando a ottenere risultati importanti in campionato e, possibilmente, a raggiungere la promozione in Serie A. La società mira anche a rafforzare la squadra, valorizzare i giovani talenti e mantenere un rapporto positivo con i tifosi, creando un ambiente di entusiasmo e passione intorno al club.

La situazione della Sampdoria

La situazione della Sampdoria era abbastanza complessa fino a poco fa, con il club che stava affrontando alcune difficoltà sia in campo che fuori. La squadra cercava di migliorare i risultati in campionato, lavorando per risalire la classifica e ottenere una posizione più tranquilla. La società stava anche cercando di rinforzare la rosa e di pianificare il futuro. Dopo la salvezza, il club cerca stabilità.