L’Italia non va oltre l’1-1 contro il Portogallo nel 2° match del girone dell’Europeo femminile: al gol di Cristiana Girelli risponde la rete di Diana Gomes. Per le Azzurre ora la difficile sfida contro la Spagna, in testa al gruppo a punteggio pieno e già certa di un posto ai quarti di finale. Alla squadra del CT Soncin, 2ª con 4 punti, servirà un risultato positivo mentre il Portogallo, 3° a 1 punto, si giocherà tutto contro il Belgio, già eliminato.