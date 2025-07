Gallinari, l’idea è folle: lo ha appena annunciato

L’ultima clamorosa idea ha già fatto impazzire i fan di Danilo Gallinari: potrebbe scendere in campo alle Olimpiadi.

Il prossimo 8 agosto Danilo Gallinari, uno dei migliori giocatori di basket italiani di sempre, compirà 37 anni. Nel corso della sua carriera ha militato in ben nove franchigie NBA, anche se con i Boston Celtics non è mai riuscito a scendere in campo a causa del grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un match con la Nazionale.

I Milwaukee Bucks sono stati la sua ultima squadra in NBA. Lo scorso gennaio Gallinari ha infatti deciso di lasciare gli USA dopo tanti anni e di cominciare una nuova avventura in Porto Rico con i Vaqueres de Bayamon. Tuttavia il ‘Gallo’ ha tenuto a precisare che l’esperienza con il club portoricano è “un’opportunità per tenere la porta aperta in caso di chiamata da parte della NBA”.

Non solo: Gallinari ha ancora intenzione di dare il meglio di sé per la Nazionale azzurra, con cui può vantare finora 77 presenze. Nonostante l’età il cestista di Sant’Angelo Lodigiano mette nel mirino i prossimi Giochi Olimpici che si disputeranno nel luglio 2028 a Los Angeles.

Follia Gallinari: l’idea è pazzesca, tifosi in estasi

Il suo obiettivo è arrivarci assieme ad altri grandi talenti azzurri che nel corso degli anni hanno regalato tante emozioni ai tifosi italiani, vale a dire Andrea Bargnani e Marco Belinelli. Proprio il ‘Mago’ ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato di una pazza idea che coinvolgerebbe Gallinari e Belinelli.

Bargnani sogna infatti di scendere in campo a Los Angeles nel 3×3 assieme agli altri due campioni italiani. “Sarebbe l’unico modo per poter pensare di arricchire la mia carriera partecipando a un’Olimpiade con i colori dell’Italia“, ha detto Bargnani, che vorrebbe inserire in questo team anche Stefano Mancinelli, oggi consigliere della Federbasket e responsabile delle Nazionali 3×3.

“Certo, non siamo più dei giovincelli, ma saremmo un bel gruppo – ha aggiunto il Mago nell’intervista al Corriere dello Sport – Non so se vinceremmo, ma ci divertiremmo e faremmo divertire di sicuro“. Dei quattro è possibile che già quest’estate Gallinari rimanga il solo in attività. Anche Belinelli, dopo aver vinto lo scudetto con la Virtus Bologna, sta ragionando sul mettere fine a una carriera ricca di soddisfazioni: tra i suoi successi spicca anche l’anello NBA vinto nel 2014 con i San Antonio Spurs.