Il dramma del campione, infortunio devastante: la rivelazione sconcerta

La vita di questo talentuoso personaggio pubblico è cambiata dopo un disastroso infortunio. Poteva andare tutto diversamente.

La vita può cambiare in un istante e moltissimi talenti sportivi hanno visto nascere, crescere e crollare le loro fortune nel giro di pochi attimi. Spesso, è un drammatico infortunio a distruggere le speranze di un campione che sembra avviato verso un futuro radioso, pensate a carriere come quella di Kevin Strottman o Gigi Riva che sono state pesantemente influenzate da gravi infortuni alle gambe.

E poi c’è chi si fa talmente male da decidere di cambiare totalmente campo di lavoro, in modo anche positivo perché a quest’uomo è andata bene, dato che è diventato una star mondiale proprio nel momento in cui ha abbandonato del tutto lo sport in cui stava primeggiando. Molti di voi conosceranno per forza il nome di Billy Joel, compositore e pianista americano di successo.

Noto come cantautore ma sopratutto per il suo straordinario talento con l’avorio di un pianoforte sotto le dita, Joel è stato parte della colonna sonora degli Stati Uniti per tutti gli anni settanta ed ottanta, con le sue abilità che lo hanno consacrato come uno degli artisti più riconoscibili nel suo campo tra quelli provenienti dagli States. Ma poteva andare diversamente.

Pugni e tastiere

Billy Joel è nato nel Bronx, un quartiere che ai tempi non era noto per essere una zona tranquilla in cui crescere. Forse anche per questo il pianista inizialmente aveva scelto di usare le sue mani per ben altro talento: era infatti un pugile di buone speranze che probabilmente, sarebbe arrivato molto in alto. Se avesse potuto continuare la propria carriera, ovvio.

Negli anni adolescenziali, Joel si dedicò alla boxe ottenendo ottimi risultati. Partecipò al torneo Golden Gloves e si preparava al torneo Pan Am International con un record di ben 22 vittorie e 0 sconfitte nella boxe amatoriale. Poi, arrivò l’infortunio più temuto da ogni pugile di qualsiasi livello che lo portò a riconsiderare la sua vita completamente.

A quei tempi le categorie di peso non erano delineate come oggi: dopo un match contro un avversario più pesante il cinque volte vincitore del Grammy Award si ruppe il naso con una frattura scomposta che gli lasciò le narici storte. Un tale trauma che Joel preferì abbandonare lo sport dopo 24 incontri per dedicarsi piuttosto al pianoforte. E visti i suoi risultati, possiamo dire che non avrà rimpianti.