Leclerc a pezzi, tifosi in lacrime: video straziante

Il GP di Silverstone è concluso ed è ora di riflettere su come le qualifiche abbiano inciso sul suo svolgimento.

Il Gran Premio di Silverstone è finito e tutti abbiamo visto come è andato a finire, con Leclerc solo 14esimo ed Hamilton fuori dal podio per un nonnulla. Ciò che forse è passato sotto i radar, visto quanto accaduto in pista, è stato un momento delle qualifiche in cui il pilota monegasco di Ferrari, ossia Charles Leclerc, è stato molto amareggiato e perfino duro con se stesso, evidentemente non soddisfatto da come sono andate le cose.

La sessione di Q3 era partita con un ottimo passo per i Ferraristi che però, nell’ultima fase hanno perso il ritmo, fino a completare la sessione a due decimi dalla pole di Verstappen concludendo quindi con un quinto posto – Lewis Hamilton – ed un sesto posto – Charles Leclerc – che difficilmente possono soddisfare in un contesto dove la minima variazione sulla griglia fa la differenza.

Le qualifiche sono state molto equilibrate, segno che lo strapotere di McLaren inizia a vacillare o che Piastri e Norris hanno paura dei loro rivali che li inseguono. Tuttavia, resta un’enorme rimorso per quei 229 millesimi che separavano a fine qualifiche il pilota di Monaco dalla pole position, un distacco enorme per la Formula Uno ma che si sarebbe potuto ridurre con un pizzico di fortuna o impegno in più!

Leclerc, lo sfogo pesante che nessuno ha notato

Il pilota ha pagato soprattutto una piccola imprecisione all’ultima curva che lo ha fatto scivolare alle spalle del compagno di squadra che a Silverstone, in qualifica o in pista, è solitamente molto preciso ed abile. Leclerc ha quindi pagato una piccolissima imprecisione dopo una qualifica praticamente impeccabile, uno degli avvenimenti più frustranti nella F1.

Il Team Radio dell’ultimo giro di qualifiche ha registrato un durissimo sfogo del pilota monegasco che si è addirittura insultato, sfogandosi per l’errore quando ha capito a cosa avrebbe portato quell’imprecisione: “C…o, c..o, c…o! Che maledetta m…a. Sono una m…a, questo è tutto!” il durissimo sfogo che non piacerà a Ben Sulayem, Presidente della FIA che ha spesso chiesto ai piloti un linguaggio da gentiluomini.

🆑 FUCK. FUCK. FUCK. FUCK. So fucking shit I am. I am so fucking shit. That’s all I am. pic.twitter.com/McnHbyKOAS — 에클레어 (@sharr__leclerc) July 5, 2025

Difficile però trattenere rabbia e frustrazione quando arrivi così vicino ad un risultato utile e poi lo butti via per un piccolo errore. Questo sfogo ci ricorda come in Formula Uno specie quando le auto sono così competitive basti davvero un decimo di secondo per fare la differenza tra una vittoria ed una prestazione frustrante. E purtroppo, oggi abbiamo assistito alla seconda in qualifica come in gara.