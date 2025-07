LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

Siamo a luglio e questo significa soltanto una cosa, che il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

Calciomercato: tutte le trattative live

IERI

00:20 Pedullà: “Juventus, Mbangula in uscita: il Bologna c’è”. Le news.

00:10 Pedullà: “Juventus-Sancho: trattativa nel vivo”. Qui la notizia.

23:00 Ufficiale il passaggio di Micai al Cluj

21:30 Ufficiale il prestito di Duran dall’Al-Nassr al Fenerbahce

21.12 Come riporta Alfredo Pedullà, il Napoli non molla Dan Ndoye: i contatti sono stati costanti, senza soluzione di continuità. Gli accordi sull’ingaggio siano stati raggiunti, contratto pluriennale da 2,8-3 milioni a stagione più bonus. Cosa manca ora? Che Napoli e Bologna trovino un punto di incontro sulla valutazione del cartellini, per gli emiliani sono circa 40 milioni tutto compreso, per il Napoli oggi 30-32 più 2-3 di bonus. Ndoye ha detto no ad almeno altre due proposte per aspettare gli azzurri, previsti nuovi approfondimenti in modo arrivare alle intese definitive.

20.04 Fra i convocati del Milan per il ritiro al via domani spiccano le assenze di Theo Hernandez e Bennacer: dietro c’è il mercato. Santi Gimenez invece manca dall’elenco di Allegri per gli impegni con la Nazionale.

19.00 Noa Lang al Napoli: un nome sul taccuino già a gennaio, certo. Ma la svolta, nel silenzio, è quella che vi abbiamo svelato domenica 22 giugno quando i dialoghi tra le parti erano ripartiti a sorpresa con l’idea di andare fino in fondo. Circa 15 giorni dopo, Napoli e PSV stanno ormai per completare lo scambio di documenti, in modo da permettere presto a Noa Lang di raggiungere la nuova destinazione. Operazione appena sotto i 30 milioni, come programmato dal Napoli, con una piccola percentuale sull’eventuale futura vendita”.