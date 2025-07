Pedullà: “Bologna-Mbangula, l’interessamento resiste”

Samuel Mbangula della Juventus, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nelle scorse settimane, resta un’idea del Bologna per rinforzare il suo reparto d’attacco che potrebbe presto perdere Dan Ndoye. L’ala classe 2003 belga è in uscita, perché nonostante il rinnovo di contratto sarebbe una plusvalenza totale per i bianconeri e non sembra rientrare nel progetto tattico di Tudor.

A gennaio, proprio per la fiducia che invece Thiago Motta riponeva nell’esterno, la Juventus aveva rifiutato qualsiasi tipo di avance per il giocatore arrivato dalla NextGen. Oggi il suo destino sembra più lontano che mai. Nelle scorse settimane sembrava destinato ad andare al Nottingham, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Il Bologna ha ancora gli occhi aperti su di lui e non aspetta altro che capire se Mbangula possa essere interessato a proseguire la propria carriera in Italia. Qualora fosse così, sempre secondo Pedullà, rossoblù potrebbero anche accelerare visto che il giocatore a Casteldebole ha un estimatore molto importante: Vincenzo Italiano.