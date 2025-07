Milan, Leao saluta Theo: “Farò sempre il tifo per te” (IL POST)

Con un post sul proprio profilo Instagram Rafael Leao, ha voluto salutare Theo Hernandez prossimo a lasciare il Milan per approdare al Al Hilal. Ecco il testo della lettera di Leao: “Mio fratello , il mio compagno di tante battaglie , insieme abbiamo passato tanti momenti belli e brutti ma è stato un piacere poter condividere spa e campo con te fratello mio , ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase , mi mancherai tantissimo perché mentre passano i anni sei diventata una persona importante per me , non doveva finire così ma la vita è fatta di sfide . Buona fortuna per la nuova camminata come sempre farò sempre il tifo per te e per noi ! THEAO”

