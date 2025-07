Mondiale per Club, al via le semifinali

Prendono il via al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey le semifinali del Mondiale per Club 2025. A dare il via sarà la sfida tra Fluminense e Chelsea. I brasiliani sono la vera sorpresa della competizione.

Fluminense-Chelsea

Dopo aver superato il turno nel girone con il Borussia Dortmund, pareggiando con i tedeschi hanno poi eliminato prima l’Inter con un netto 2-0 e poi l’Al Hilal di Simone Inzaghi che aveva estromesso il Manchester City. Una squadra quella di Renato Portaluppi che può contare sull’esperienza di Fabio, Thiago Silva e German Cano, più volte decisivi. Ma anche su due centrocampisti, Hercules e Martinelli, classe rispettivamente 2000′ e 2001′ che rappresentano la linfa nuova della scuola brasiliana. Dall’altra parte ci sarà il Chelsea di Enzo Maresca. Vincitore dell’ultima Conference League punta a ripetersi in questo Mondiale e nello scorso turno ha già eliminato una brasiliana il Palmeiras del futuro blues Estevao.