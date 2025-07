Alonso contro Hamilton, glielo ha detto chiaro: F1 devastata

Ancora scintille tra i due ex campioni del mondo. Stavolta, Fernando Alonso non glie le ha mandate a dire…

Certe vecchie, grandi rivalità non si esauriscono mai davvero. Chiedetelo ad Hamilton ed Alonso, due grandi campioni di due epoche diverse ma molto vicine tra loro che, almeno stando a quanto riportano le cronache, non si sopportano poi tanto facilmente. Sarà che il due volte campione del mondo Fernando Alonso, capace di guidare la Renault degli anni d’oro di Briatore al titolo non ha mai digerito di essere stato “soppiantato” dal dominio di Lewis Hamilton su Mercedes!

Bisognerebbe capire quanto agonismo ci sia realmente tra due piloti che, alla prova dei fatti, non si giocano neanche lontanamente il titolo in questi anni – Alonso a 44 anni non sembra avere grandi aspirazioni mentre Hamilton purtroppo non ha rispettato le buone premesse con Ferrari fino a questo momento – ma sono sempre in netta contrapposizione tra loro.

Se già in altre occasioni ci sono stati commenti al vetriolo dello spagnolo verso il collega britannico, come quando ha fatto un’osservazione mica tanto velata sul fatto che Hamilton non sia mai arrivato a podio nella stagione corrente, le ultime parole di Alonso lasciano pochi dubbi su come egli veda la carriera del pilota Ferrari non solo in questi ultimi anni ma anche legandosi al periodo d’oro dell’inglese!

Alonso, arriva lo schiaffo morale ad Hamilton!

Dopo le qualifiche di Silverstone, Alonso si era lasciato andare ad una dichiarazione non proprio simpatica nei confronti del collega anche se, difatti, il suo intento era probabilmente elogiare un giovane talento prima che denigrare il pluricampione che non sta performando così bene. Per fare dei complimenti a Max Verstappen, Alonso ha dovuto ancora una volta tracciare un paragone forse non proprio necessario.

Ora, Alonso non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’olandese che forse vede un po’ come un erede e le parole dopo la sua pole in qualifica per la gara dell’altro ieri parlano chiaro: “Max è semplicemente il migliore. Quando ha una macchina di un livello simile a quello degli altri, sa che sarà lui ad essere in pole. Qui non ha vinto tante volte come Hamilton, ma credo che il migliore sia lui, come ha dimostrato ancora una volta”, insiste il pilota spagnolo.

Alonso prevedeva poi dove si sarebbe piazzato lui, con la sua Aston Martin: “Non abbiamo niente da perdere”, le sue parole. In effetti, il nono posto ottenuto non è male, considerando i tanti ritiri. Ma la cosa più divertente? Dopo le sue dichiarazioni, Hamilton è incredibilmente arrivato sopra Verstappen, quarto contro il quinto posto dell’olandese. Forse, senza volerlo, Alonso ha portato sfortuna al pilota che voleva elogiare!