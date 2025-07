ESCLUSIVA SI Milan, proposto Singo per la fascia destra: i dettagli

Il Milan sta pensando di rinforzare le fasce difensive. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA per la destra è stato proposto anche Wilfried Singo del Monaco. Il profilo verrà valutato dai rossoneri, anche in relazione al costo del cartellino che come richiesta supera i 20 milioni di euro. Il club rossonero sta facendo le dovute valutazioni, puntando a un’operazione intorno ai 15 milioni più bonus. La richiesta del Monaco, allo stato attuale, si aggira sui 20-25 milioni di euro.

La carriera di Singo

L’esterno ivoriano classe 2000 è dotato di buona forza fisica e sin dai tempi del Torino si era messo in mostra con buone prestazioni. Il club granata l’aveva prelevato da un club ivoriano, l’AS Denguelé, e Singo aveva saputo distinguersi con personalità, percorrendo con buona costanza la corsia destra granata. Ha il contratto in scadenza a fine giugno del 2028, e il Milan sta pensando di rinforzare il pacchetto arretrato con questo profilo.

Il terribile scontro con Donnarumma e gli insulti razzisti

Negli scorsi mesi era salito agli onori della cronaca per il terribile scontro fisico con Gianluigi Donnarumma, con il quale lo stesso Singo si era scusato: “Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione”.

Il Monaco aveva voluto fare un comunicato di condanna per gli insulti razzisti ricevuti dal calciatore in seguito allo scontro fisico: “L’AS Monaco condanna con la massima fermezza le inaccettabili dichiarazioni razziste rivolte sui social network a Wilfried Singo dopo la partita di ieri sera contro il Paris Saint-Germain . Questi comportamenti non trovano spazio nello sport, né dentro né fuori dal campo, e sono in totale contraddizione con i valori che il Club difende. Il club dà il suo pieno sostegno a Wilfried”.