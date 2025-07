Leclerc non si trattiene, furia totale: la Ferrari deve intervenire

Il Gran Premio di Gran Bretagna doveva essere una conferma del progresso Ferrari, e invece si è trasformato nell’ennesima domenica di rimpianti.

Dopo aver illuso tutti con un’ottima prestazione nelle qualifiche, dove in Q2 le SF-25 avevano chiuso con un sorprendente uno-due, il risultato finale della gara è stato ben diverso da quanto ci si potesse aspettare. Le condizioni meteo, ancora una volta, hanno rimescolato le carte e colpito soprattutto quei team — come Ferrari — che avevano impostato il lavoro del weekend sulla velocità sull’asciutto.

Charles Leclerc, in particolare, è stato protagonista di una scelta azzardata al via: montare le gomme slick su una pista che, seppur in miglioramento, era ancora troppo insidiosa per osare tanto. Una decisione maturata nel giro di ricognizione, dettata dal feeling personale più che da una strategia condivisa. Il risultato? Una partenza difficile, un primo giro in affanno e un distacco immediato dagli altri contendenti. Il monegasco non è riuscito a recuperare, condizionato da una gestione complicata della gara, dalla pioggia intermittente e da una Ferrari che, nonostante un buon passo, ha sofferto nel traffico e nell’aria sporca.

Silverstone, Vasseur su Leclerc: “E’ ancora molto arrabbiato”

A fare chiarezza sul weekend di Charles Leclerc è stato il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, che ha provato a spegnere le polemiche e a riportare serenità attorno al proprio pilota: “È stata una gara difficile sin dal primo giro. Quando Charles ha corso l’azzardo di mettere le slick prima della partenza, dopo il giro di ricognizione, è facile dire che non fosse la scelta giusta, ma era la sua sensazione”. Vasseur ha sottolineato come la situazione meteo fosse complessa da interpretare e come anche altri piloti, compreso Max Verstappen, abbiano sofferto a lungo nel traffico: “Il passo non era così male, anzi direi che è stato buono al di là della McLaren, ma era difficile superare e abbiamo faticato dietro le turbolenze. Per questo faceva fatica Charles, ma anche Max è stato dieci giri dietro a Gasly”.

In riferimento al morale di Leclerc, il manager francese ha spiegato il confronto avuto col pilota dopo la qualifica: “Non sarei severo se fossi in Charles: per ieri posso capirlo, perché quando sei primo o comunque là davanti sempre nelle libere, e poi arrivi sesto in qualifica, ci sta che la prendi male. Non è stata una sorpresa ieri, ne abbiamo discusso dopo cena ed era ancora molto arrabbiato”. Fondamentale, per Vasseur, è stato far ritrovare a Leclerc la concentrazione per la gara: “Ho cercato di fargli tenere la concentrazione alta: lo conosco bene ed è il primo ad ammettere gli errori, ma è lo sport che va così. Anche noi facciamo sciocchezze, così come gli altri, e dobbiamo lavorare come squadra. Gli ho detto ‘Ok, hai fatto l’errore e lo hai ammesso, ora però dimenticalo e concentrati sulla gara’”.