Mondiale per Club 2025, semifinali: gol a raffica tra PSG e Real Madrid? Chelsea favorito contro il Fluminense

Tutto pronto per le semifinali del Mondiale per Club. Si partirà questa sera, con la prima delle due gare che decideranno la finale prevista per domenica prossima. Vediamo nel dettaglio.

Alle ore 21 italiane si giocherà Fluminense-Chelsea. Al Meadowlands Stadium di East Rutherford, la squadra di Enzo Maresca proverà a conquistare il secondo trofeo stagionale, dopo la Conference League. I Blues, che nei turni precedenti hanno avuto la meglio su Benfica e Palmeiras, non possono sottovalutare il loro avversario. La squadra di Renato Gaucho è considerata la vera sorpresa della competizione: agli ottavi di finale ha eliminato l’Inter di Chivu, mentre ai quarti ha superato l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

La Tricolor Carioca può continuare a stupire? Non è scontato e le quote lo dimostrano. La vittoria del Chelsea, infatti, è proposta su Planetwin365 a 1,68; su Betclic 1,67 e su Unibet 1,66. Da considerare la giocata “Parziale-finale 2/2”, bancata su Planetwin365 a 2,50; su WilliamHill la stessa giocata è proposta a 2,42 e su Betclic 2,35. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-1 in favore del Chelsea: su Planetwin365, la quota è di 8,50; su WilliamHill 8,20 e su Unibet 7,50.

A tre anni di distanza dall’ottavo di Champions League, Paris St. Germain e Real Madrid si trovano nuovamente l’uno dinanzi all’altro. La super sfida si giocherà alle ore 21 italiane di mercoledì. I ragazzi di Luis Enrique puntano ad un altro trofeo, dopo aver conquistato l’ambito Triplete: nei turni precedenti, i parigini hanno superato Inter Miami e Bayern Monaco. I Blancos sono reduci da una stagione tutt’altro che esaltante e vogliono portare a casa almeno un titolo: agli ottavi, la squadra di Xabi Alonso ha eliminato la Juventus di Tudor, mentre ai quarti ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund.

È lecito aspettarsi una gara ricca di gol? Su Planetwin365, la giocata “Over 2,5” è proposta a 1,53; su Betclic 1,54 e su WilliamHill 1,55. Azzardando, si potrebbe anche ipotizzare che entrambe le squadra vadano a segno già durante il primo tempo: la giocata “Goal al Primo tempo” è proposta a 3,45 su Planetwin365; su Unibet 3,30 e su Betclic 3,25. Detto ciò, è il PSG a partire leggermente favorito: la vittoria dei parigini è proposta a 2,35 su Planetwin365; su Betclic 2,30 e su WilliamHill 2,32.