Mondiale per Club, doppio João Pedro: il Chelsea batte il Fluminense ed è in finale

Tutto come pronostico. Il Chelsea supera il Fluminense 2-0 con la doppietta di João Pedro e va in finale del Mondiale per Club. La squadra inglese vince con una rete per tempo del suo nuovo asso da oltre 60 milioni di euro. La formazione inglese arriva così all’atto finale della manifestazione iridata nella maniera più inattesa con la doppietta del brasiliano, ma tanto basta per avvicinare la squadra di Enzo Maresca al titolo di Campione del Mondo. Ai brasiliani del Fluminense restano le grandi prove agli ottavi di finale contro l’Inter e ai quarti contro l’Al-Hilal.

Il successo del Chelsea

Agli inglesi, come detto, basta un gol per tempo per vincere il match di semifinale. La formazione di Enzo Maresca sblocca al minuto numero 18. Il neo acquisto, arrivato dal Brighton, segna con un gol di destro a giro. Una parabola imparabile per il 44enne Fabio. Un gol splendido per il nuovo arrivato, alla prima da titolare e per cui il giocatore sudamericano non esulta, essendo un ex della sfida. Nel finale di primo tempo, il Fluminense guadagna un rigore, ma l’arbitro lo revoca col VAR, salvando il Chelsea.

Al 56′, in avvio di secondo tempo, su un contropiede le due imbucare di Palmeri e Enzo Fernandez manda Joao Pedro in porta. Sterzata del brasiliano e tiro fortissimo sotto la traversa. Niente da fare per Fabio. Doppietta che manda il Chelsea in orbita con la doppietta dell’ex Fluminense.

E di fatto gara finita col Chelsea in finale.