Pedullà: “Il Como non molla Starfelt”

Il Como di Cesc Fàbregas guarda con decisione alla Liga per rinforzare la difesa. Carl Starfelt, centrale svedese del Celta Vigo, è la prima scelta del club lariano per completare il reparto arretrato. Classe 1995, ex Celtic Glasgow, Starfelt è un difensore solido e d’esperienza internazionale, profilo ideale per la Serie A. Fàbregas lo conosce bene e lo considera il rinforzo perfetto per dare equilibrio e affidabilità alla squadra. Il Como sta lavorando per trovare l’intesa con il Celta e regalare al tecnico spagnolo un tassello fondamentale in vista della nuova stagione nel massimo campionato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la formazione di Vigo tiene duro per trattenere il difensore scandinavo. I lombardi comunque non lasceranno perdere facilmente, anche perché hanno argomenti importanti per convincere gli spagnoli.