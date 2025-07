Ultim’ora storica, è la prima di sempre: inizia una nuova era

Finalmente, anche il mondo del Motorsport va avanti con una rivelazione impressionante.

Il mondo del Motorsport risentirà in futuro delle normative europee, pronte a bandire per sempre i motori termici nei prossimi dieci anni. In effetti, con le auto civili che diventano elettriche, il progressivo bando dei mezzi diesel o a benzina e tanti altri provvedimenti, è piuttosto ridicolo che il mondo delle corse su strada non abbia invece ricevuto nessun tipo di direttiva in merito.

In realtà, al di la dell’istituzione della Formula E che però non ha ancora raggiunto minimamente il livello di popolarità della Formula Uno, qualcosa si muove anche negli altri campionati. Tempo fa, Sebastian Vettel – non certo l’ultimo arrivato – parlava della necessità di passare alle rinnovabili anche per le auto da corsa. Idem per Suzuki, con la casa che ha lasciato la MotoGP proprio per concentrarsi sulle moto elettriche.

Diversi marchi stanno lavorando per riportare in vita in modo innovativo un altro tipo di automobili da corsa, tra le più inquinanti e rumorose che ci siano. Questo non sarà il modello che risolverà la questione una volta per tutte, forse, ma costituisce sicuramente un passo nella direzione giusta che l’azienda che lo ha prodotto ha fatto.

Alpine ci ha stupito: la prima volta in elettrico

L’azienda Alpine, in poche parole il reparto sportivo di Renault, non corre soltanto in Formula Uno. Con il brand, Renault ha iniziato a lavorare anche a progetti per il mercato civile ormai da anni alcuni dei quali sono piuttosto moderni come la A290, in sintesi, una versione sportiva della elettrica 5.

Il 3 luglio Alpine ha presentato la prima automobile elettrica da rally che si sia mai vista. Il modello, basato proprio sulla Alpine A290 monta un motore a batteria da 220 cavalli ed un sistema che imita il rumore di un motore termico, così da non perdere l’adrenalina che deriva da questo tipo di competizioni. Il suo debutto è previsto per il Rally d’Oceania, dimostrando che non si tratta solo di un prototipo fatto tanto per sperimentare.

Solo un prodotto per piloti quindi? Non è detto: stando alla nostra fonte, l’auto sarà anche in vendita sul mercato civile, per chi volesse provare il brivido di correre come in un rally ma in strada. La vettura costerebbe 59.900 euro chiavi in mano. Che non è un prezzo da poco, ma avete mai visto quanto costa una Delta Integrale? Un primo passo molto interessante, quindi, verso un mondo dei rally sostenibili.