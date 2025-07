ESCLUSIVA SI – Longari: “Atalanta, l’Al-Qadsiah aumenta l’offerta per Retegui e lui chiede la cessione”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’Al-Qadsiah non demorde e rilancia la sua proposta per ingaggiare Mateo Retegui dall’Atalanta. La società dell’Arabia Saudita, molto decisa nella ricerca di un centravanti proveniente dalla Serie A, punta sull’Italia argentino e ha aumentato l’offerta di ingaggio annuo al giocatore ex Tigre a 20 milioni di euro all’anno. Un’offerta che a spinto il centravanti della Nazionale Italiana a chiedere alla società bergamasca la cessione. L’affare dunque sembra ben avviato. Tuttavia, la Dea si aspetta che i sauditi accontentino le loro richieste: per Mateo Retegui la richiesta della formazione bergamasca è di 60 milioni di euro.

Il 26enne è reduce dalla sua miglior stagione in carriera. Nell’annata appena conclusa il giocatore ex Genoa ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A. L’Atalanta aveva acquistato Retegui nell’estate del 2024 dal Genoa per 22 milioni di euro più bonus per coprirsi dopo il brutto infortunio subito da Gianluca Scamacca in amichevole a Parma.

L’Al Qadsiah, dal canto suo, aveva già avanzato una proposta anche per Moise Kean. Ma ha trovato terreno decisamente più fertile in casa Retegui.