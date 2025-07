Evenepoel vola: è sua la prima crono del Tour. Pogacar in maglia gialla, prima sberla a Vingegaard

Remco Evenepoel viaggia forte come il vento: è del campione del mondo a cronometro la prima prova contro il tempo di questo Tour de France, lunga 33 chilometri con partenza e arrivo a Caen. 63° successo da professionista dopo aver chiuso la prova in 36’42”02, a una media di oltre 54 all’ora. Superba la prova di Tadej Pogacar, che chiude secondo dietro al belga ma rifila la prima sberla sonora a Jonas Vingegaard. Il danese paga 1’05” dallo sloveno: si complicano le operazioni per il corridore della Visma.

In classifica generale Pogacar ha ora un vantaggio di 42” su Remco Evenepoel, terzo il transalpino Vauquelin a 59”, quarto Jonas Vingegaard a 1’13”, quinto Matteo Jorgenson a 1’22. Pogacar ha rifilato la prima lezione a Vingegaard. In attesa dei prossimi capitoli, già alla quinta frazione il Tour sembra già ampiamente indirizzato.