Hamilton-Leclerc, Lewis lo ha detto chiaramente: è un problema

Speranze in casa Ferrari per la seconda metà della stagione con i piloti che hanno individuato un problema. Forse però è tardi per intervenire.

La gara di Silverstone ha visto dei cenni di miglioramento per un pilota di Ferrari e un grande disastro per l’altro. Se da un lato Lewis Hamilton è andato molto vicino a conquistare l’undicesimo podio consecutivo – su base annuale – nella gara di casa, superato solo da una Sauber guidata da un copione scritto da qualche dio del motorsport, a crollare è stato clamorosamente quello che ha messo su le migliori prestazioni in Ferrari.

Infatti Charles Leclerc ha concluso la gara 14esimo, forse pagando uno scivolone di troppo in qualifica. Il pilota originario di Monaco in Q3 ha praticamente vanificato l’ottima sessione disputata fino all’ultima curva andando largo proprio nell’ultimo tornante, imprecando pesantemente al momento dell’errore il che lasciava già intendere con quale stato mentale sarebbe salito nell’abitacolo della vettura.

Dopo la gara comunque, i due piloti, come è consuetudine hanno effettuato un briefing per capire punti forti e deboli della SF-25 nella gara corsa a Silverstone. Secondo Hamilton stesso, autore di quello che finora è il suo miglior risultato stagionale, c’è un problema di cui prima non si erano accorti. Saperlo potrebbe cambiare la stagione di Ferrari ma non sarà ormai tardi per intervenire?

Hamilton, ha trovato il guaio

Il pilota inglese ha affermato che: “Gare come queste permettono di imparare molto”, sull’auto e sulla squadra che le allestisce. In particolare, secondo il britannico, quanto è stato scoperto in pista sulla Ferrari SF-25 nel corso del weekend di Silverstone da lui e dal suo compagno di squadra, ben più sfortunato nell’arrivo al traguardo darà modo ad entrambi di migliorare molto le prestazioni delle auto.

Hamilton avrebbe infatti proferito queste parole alla stampa dopo la gara: “Sono appena tornato da un debrief in cui abbiamo parlato dei nostri problemi e sia io che Charles abbiamo individuato esattamente qual è il problema. Io pensavo che alcune parti della SF-25 le vorrei mantenere, ma altre vanno cambiate per stare più in alto e stiamo lavorando su questo”, la sua dichiarazione ufficiale.

Quali siano questi problemi ovviamente lo sanno solo Vasseur e compagni: Hamilton non può certo “spifferare” alla stampa tutti i punti deboli o forti dell’auto, cosa che permetterebbe alle rivali di premunirsi ed annotarsi cosa fare il prossimo anno. Si lavora, del resto, già in ottica del 2026 con il britannico che è ora ottimista: “Dobbiamo migliorare abbastanza da poter competere l’anno prossimo con McLaren”, ha concluso. Speriamo sia così.