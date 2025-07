Ligue1, il Lione vince il ricorso: annulla la retrocessione d’ufficio per i debiti

L’Olympique Lione disputerà regolarmente la prossima stagione in Ligue 1. È questo il sorprendente esito di una vicenda iniziata lo scorso giugno, quando il club francese era stato retrocesso d’ufficio dalla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) a causa delle proprie difficoltà finanziarie.

Il Lione aveva immediatamente presentato ricorso contro tale decisione e, nelle scorse ore, ha ottenuto il verdetto sperato. A comunicarlo è stata la stessa società con una nota pubblicata sul sito ufficiale.

La nota dell’OL:

“L’Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. L’OL ringrazia la Commissione d’Appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione responsabile in futuro.

La nuova dirigenza, supportata dall’impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il supporto ricevuto sia all’interno che all’esterno del Club, in particolare dai suoi tifosi, dipendenti, giocatori, partner e dirigenti eletti.

La decisione odierna è il primo passo per ripristinare la fiducia nell’Olympique Lyonnais. Ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi sportivi, preparandoci a pieno ritmo per la prossima stagione”.