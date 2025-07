Longari: “L’Atalanta continua a seguire El Hadj Diouf dello Slavia Praga”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’Atalanta segue con interesse El Hadji Malick Diouf, terzino sinistro classe 2004 dello Slavia Praga. Il club bergamasco valuta l’operazione, legata alla gestione dello slot per extracomunitari.

Sul talento senegalese c’è forte concorrenza dalla Premier League: West Ham e Leeds monitorano il giocatore da tempo. La Dea resta vigile, pronta a inserirsi se si aprirà lo spiraglio giusto.

Il senegalese gioca allo Slavia Praga, dopo essere arrivato a gennaio 2024 in Repubblica Ceca dal Tromsø. Il calciatore ha colpito per le sue prestazioni con la formazione della capitale ceca. In questa stagione, ha segnato 7 reti nel massimo campionato ceco.