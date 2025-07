Pedullà: “Artistico riparte dallo Spezia”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Gabriele Artistico ripartirà dallo Spezia. Dopo l’esperienza a Cosenza, l’attaccante avrà l’opportunità di mettere in mostra le sue qualità sotto la guida di D’Angelo. Pochi minuti fa è arrivato il via libera dalla Lazio, club proprietario del cartellino, per il trasferimento in prestito. L’arrivo di Artistico in Liguria è previsto per venerdì, quando sosterrà le visite mediche e darà ufficialmente il via alla sua nuova avventura.

Il 22enne di proprietà della Lazio è reduce dall’esperienza in Calabria con la maglia del Cosenza con 5 reti all’attivo in 17 presenze. Ottimi numeri che, però, non sono stati utili alla formazione cosentina per salvarsi dalla retrocessione in Serie C. In precedenza, Artistico aveva vestito la maglia della Juve Stabia nei primi sei mesi della stagione.

In Serie C, nella stagione 2023/24, con il Virtus Francavilla aveva vissuto la sua miglior stagione da professionista nella sua giovane carriera con 12 reti all’attivo. Il 22enne, prima di firmare con la Lazio, era cresciuto nel settore giovanile del Parma prima iniziare un lungo pellegrinaggio vestendo le maglie dei croati dell’NK Lokomotiva, poi ancora Monterosi, Gubbio, Renate e appunto il Virtus Francavilla nella stagione 2023/24.